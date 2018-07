Seiko, Hamilton, Oris... le Top 5 des montres à cadran bleu 2018

La marque du Swatch Group, originaire de Pennsylvanie, mais désormais Swiss Made, nous propose une année 2018 très axée montres militaires et montres d'aviateurs. Les tonalités kaki, marron ou noir et les motifs camouflage sont donc de rigueur. Cette Khaki Pilot Auto Day Date s'en démarque pourtant en affichant un incroyable cadran noir typé aviateur que vient rehausser un bleu presqu'électrique qui vient parer les aiguilles, index et marquages du cadran. Pour le coup particulièrement fun et bénéficiant d'un petit vent de folie et de jeunesse, cette Hamilton mérite de figurer dans notre sélection.

Hamilton Khaki Pilot Auto Day Date - Prix = env. 795 €





