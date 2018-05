Monoprix X Maison Château Rouge s'associent pour une collection mode et déco haute en couleurs

Si la collection femme est bien fournie - maillots de bain, sandales, combinaison, t-shirts - on aurait aimé en voir autant chez les messieurs : seuls 5 articles sont proposés - des shorts et t-shirt- uniquement. Côté tarifs, la gamme s'est voulue accessible. Comptez 25 euros un t-shirt et autant pour les shorts, là où Maison Château Rouge le facture 110 euros en moyenne sur son site. À ce prix-là, vous n'aurez aucun regret à gâter vos proches (et vous-même !)