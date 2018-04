L'actrice Sarah Jessica Parker lance sa propre collection de robes de mariée

Iconique, extravagante, élégante, envoûtante... la liste des adjectifs est encore longue. Dans son personnage de la série Sex & The City, Carrie Bradshaw, alias Sarah Jessica Parker, a marqué les esprits par son style unique. Et comme on le dit souvent, de la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas. C'est donc désormais en tant que créatrice que Sarah Jessica Parker - la vraie- lance sa première ligne de robes… de mariées sous sa marque "SJP" en collaboration avec la boutique en ligne Gilt.





Cette collection, l’actrice l’a voulue beaucoup plus simple et surtout non-conventionnelle. "Je ne suis pas designer et je n'ai pas ces compétences, mais j'ai des idées et des rêves. Je savais que je voulais quelque chose qui me semblait moderne et je sentais qu'il y avait de la vie au-delà de ce jour-là", a-t-elle expliquée à magazine WWD.