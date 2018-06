Schott X Alice Balas, la collection capsule made in France qui célèbre avec brio les 90 ans du perfecto

1928-2018 : il en a fait du chemin, le perfecto. Née à New York sous l’égide de la marque Schott, cette pièce a eu du mal à s’imposer sur la planète mode au point d’être décriée parce que considérée comme rebelle. Les motards d’abord, les rockers ensuite, les Punks enfin se sont appropriés ce cuir. 90 ans plus tard, le perfecto est devenu un indispensable. Avec un t-shirt et un jean slim, une robe… Les façons de porter ce blouson se sont développées à l’infini. Pour marquer le coup, la marque américaine s’est associée à Alice Balas. Un classique et deux univers : ce mariage a donné naissance à deux pièces inédites, produites en série limitée et signée de la main de la créatrice parisienne, que nous vous dévoilons en exclusivité.