Soie, mohair et cachemire : Asos renonce à vendre plusieurs modèles pour défendre la cause animale

"Nous avons actualisé notre politique en matière de bien-être animal et ne stockerons plus de produits contenant (ces) matières". En ces termes, ASOS renonce à commercialiser les articles contenant de la soie, du mohair ou du cachemire. Une décision qui concerne pas moins de 850 vêtements distribués sur la plateforme et qui interviendra d'ici janvier 2019. Plusieurs accessoires - des colliers de coquillages, nacre, plumes, dents et os - connaîtront le même sort. L'enseigne avait en décembre 2017 déjà pris la décision de retirer les produits contenant de la fourrure ou issus d'espèces menacées ou en voie de disparition.





Cette initiative - une de plus - a été "applaudie" par Peta : "Les consommateurs changent le visage de l'industrie en exigeant que créateurs et détaillants abandonnent les matériaux dérivés d'animaux au profit d'alternatives sans cruauté", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Vidéos et campagnes chocs... Les efforts de l'association animale n'auront pas été vains.