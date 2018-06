Pantalon XXL, chemise fleurie... Voici les looks à adopter pour cet été

Une autre alternative, et pas des moindres : la claquette. Depuis plusieurs années, cette pièce trouve son public dès lors que le mercure grimpe. Aux oubliettes le look "claquettes-chaussettes". On vous propose-là une option à la fois chic, décontractée et mixte. Contre vent et marrée, on approuve la Birkenstock pour sa finition et son confort. La tester, c'est l'approuver... Plus chic encore, on s'est tourné sur un modèle proposée par Dunhill. Une finition cuir et une couleur qui ne laissera pas insensible plusieurs d'entre vous.