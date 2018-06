VIDÉO : Tout ce que vous devez savoir pour bien porter le maillot de bain cet été !

Cette année, pas de doute, le une pièce est encore omniprésent à la différence que pour cet été, on ose ! "On va vers un style de maillot de plus échancré, séduisant et à la fois minimaliste, qui s'adapte aussi bien aux poitrines menues qu'aux poitrines plus généreuses", nous explique Clara Blocman. Autre tendance : la culotte taille haute. "Elle fait aussi son grand retour, on peut la choisir avec des petits boutons pour accentuer le côté rétro", conseille la créatrice. Pour les imprimés, le fleuri remporte les suffrages. Côté couleurs, le bleu, le jaune et le corail, LA bonne teinte de l'été !