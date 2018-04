Choisir son jean : quelles coupe et taille sont faites pour vous ?

- La coupe slim

Le slim peut être connoté "adolescent". Quoi qu'il en soit, il flatte davantage les silhouettes graciles et minces, s'insère plus facilement dans des looks d'inspiration rock (un peu à la manière de ce que fait H. Slimane chez Saint Laurent, par exemple).

Il en est de même pour sa petite sœur, la coupe skinny, plus serrée encore. Attention à l'effet cuisses de grenouilles qui n'est jamais bien loin.