Aigle & Inès de la Fressange signent un kit de pluie de la Parisienne chic et coloré

Cette capsule propose une parka et un bob imperméables, mais aussi une paire de bottes Chantebelle - made in France - sans oublier les chaussettes en laine et le parapluie, eux aussi parfaitement étanches ! La collection sera disponible à la vente à partir du 17 septembre prochain dans les boutiques Inès de la Fressange et dans une sélection de magasins Aigle. Nul doute que ce kit vous fera aimer la pluie... au moins pour la saison.