Beyoncé & Balmain, la collection Coachella lancée pour la bonne cause

Entre Beyoncé Knowles et Olivier Roustaing, l'histoire dure. N'en déplaise à Jay-Z ! Blague à part, le directeur artistique de la maison Balmain multiplie les collaborations avec la star américaine, devenue une amie. Roustaing a entièrement dessiné l'ensemble des tenues de scène de la chanteuse - toutes plus excentriques les unes que les autres - pour le festival Coachella et pour sa tournée mondiale "On the run II", qui fera étape les 14 et 15 juillet prochain à Paris et le 17 juillet à Nice.





Leur dernier coup de génie ? Une collection limitée composée de plusieurs pièces portées par l'interprète de Run The World lors du festival californien, en avril dernier. Un moment qui restera ancré dans la mémoire de la star qui devenait à cette occasion la première femme noire en tête d'affiche de ce célèbre événement musical.