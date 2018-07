New York à l'honneur dans la nouvelle collection capsule "graffiti" de Michael Kors

Michael Kors vient tout juste de dévoiler un nouveau logo "graffiti" pour le moins original et inattendu mais largement encensé. Cette collection capsule propose huit pièces - des sacs, accessoires et chaussures - toutes créées par le studio de création Michael Kors et qui puisent leurs inspirations dans les tags stylisés et audacieux qui ont dominé New York au début des années 1980. Exit les couleurs, tout est exclusivement illustré en noir et blanc. Comme un clin d’œil à l’influence "streetstyle" de la mode contemporaine.