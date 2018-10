Tissot, Panerai… entre innovation et nostalgie, ce qu’il faut retenir de l’actualité horlogère

Big toys for big boys ! La montre et l'automobile, deux des principaux "joujoux" des hommes, sont deux mondes mécaniques proches (recherche de précision, de résistance, d'esthétique...), horlogers et constructeurs automobiles l'ayant compris depuis bien longtemps. Il est ainsi courant de voir les premiers s'associer aux seconds pour éditer, souvent en séries limitées, des chronographes sportifs et autres montres de pilotes automobiles. C'est dans ce cadre que l'horloger suisse Tissot accompagne le constructeur automobile français Alpine depuis les années 70, dans les bons comme dans les moins bons moments. Signatech-Alpine (l'écurie du constructeur) vient par exemple d'être déclarée vainqueur des 24 H du Mans 2018 en LMP2, célébrant ainsi les 40 ans de la victoire de Jaussaud et Pironi sur le circuit sarthois.





Rassemblés à l'occasion du Mondial de l'Auto 2018, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes au public, Tissot et Alpine dévoilent le fruit de leur toute dernière collaboration : une montre classique (comprenez : à porter au poignet) qui peut également se fixer au tableau de bord de la nouvelle et séduisante Alpine A110. Le concept et sa mise en œuvre séduisent pour deux raisons. Pour le côté innovant en premier lieu. En effet, si des projets du même type ont pu être échafaudés par d'autres marques dans le passé, ils sont demeurés à l'état de prototypes. Pour des raisons esthétiques ensuite. Baptisé Tissot Alpine On Board, le concept est, en effet, décliné en deux versions : un chronographe à remontage automatique et une trois aiguilles - date animée d'un mouvement à quartz.





La première des deux, la Tissot Alpine On Board Automatic, affiche un design masculin et sport chic qui lui permet de nous proposer une ambiance gentleman driver très réussie. La seconde, la Tissot Alpine On Board Quartz, indéniablement plus sportive, ajoute aux tonalités bleu et noir caractéristiques du duo des aiguilles orange évocatrices de l'écurie Signatech-Alpine. Sanglées autour de votre poignet ou arrimées au tableau de bord de votre A110, ces Tissot Alpine On Board Automatic et Quartz font sans conteste partie des nouveautés du Salon de l'Auto 2018 à ne pas manquer !





Tissot Alpine On Board Automatic - Prix = 1.950 €

Tissot Alpine On Board Quartz - Prix = 460 €