VIDÉO - Les pires tenues pour un premier rencard

La première impression est toujours déterminante et notamment lors d'un "first date". Après avoir tchatché pendant des heures avec votre match sur Tinder, Bumble ou autre, vient le temps de se rencontrer : et là, le look a une importance capitale. Que ce soit une robe moulante, une veste à carreaux trendy, une superbe paire de chaussures ou un accessoire funky, ce que nous portons peut être le reflet de ce que nous sommes et peut aussi en repousser plus d'un.





Alors comment éviter de faire un fashion faux pas pour ne pas déplaire à l'élu de votre cœur ? Quelles sont les pires tenues à éviter ? C'est la question que s'est posée le site de rencontre américain Zoosk à partir d'une étude réalisée auprès de 6646 de ses membres, et l'analyse de plus de 34 579 profils.