VIDÉO - Camille Boillet Couture ou comment rendre accessible les robes de mariée aux personnes en situation de handicap

Elle fait partie des trois lauréates du trophée des Perles, cette initiative lancée par la marque Yoplait pour soutenir les femmes dans leurs projets d’entrepreneuriat. Camille Boillet est une toute jeune entrepreneuse rouennaise de 24 ans. Son idée ? Proposer des robes de mariage et de soirée adaptées à toutes les morphologies et à tous les handicaps.





Sa motivation ? Son histoire. Camille Boillet a toujours côtoyé au sein de sa famille des personnes en situation de handicap. Par ailleurs, la jeune femme a elle-même souffert d'exclusion vestimentaire lorsqu'elle portait la taille 52 : "Quand on met une taille 52 et qu'on a une vingtaine d'années, pour se vêtir ce n'est pas toujours simple quand on veut être chic et sexy".