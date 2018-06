VIDÉO - InstaStyle avec @Gioboyparis : "Être influenceur, c'est être ton propre patron"

Il a un sourire ravageur. Giovanni Bonamy est un des influenceurs français les plus reconnus sur Instagram. Le jeune homme de 28 ans est d'abord mannequin. Un métier qu'il exerce depuis 7 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a débuté sur le réseau social : "Maintenant, pour des shootings, on demande toujours les profils Instagram des modèles", explique-t-il.





Giovanni Bonamy travaille pour les plus grandes marques comme Givenchy, Dolce & Gabbana, Guess, Armani, Adidas, etc. New York, Miami, Paris, Milan ... il voyage dans le monde entier et a joué dans plusieurs publicités, notamment au côté d'Eva Longoria pour l'Oréal. LCI a rencontré pour InstaStyle ce spécialiste des tendances, chouchouté par les marques, globe-trotteur pour lequel Instagram n’a plus de secret.