VIDÉO - InstaStyle avec @jaimetoutcheztoi : "Instagram, c'est the place to be"

Ils forment le couple "frenchy" le plus fashion du moment. À 28 ans, Alice Barbier & Jean-Sébastien Roques se sont lancés dans l'aventure d'un blog, il y a 5 ans alors qu'ils se trouvaient à Los Angeles, pour partager leur quotidien avec leurs familles et amis.





Tous deux passionnés de mode, ils ont alors décidé de créer un compte Instagram à deux, pour y partager leurs coups de cœur mode, leur voyage et leur petite vie, qui se passe désormais à Paris. LCI a rencontré pour cet InstaStyle ce couple, spécialiste des tendances, chouchouté par les marques, globe-trotteur de tous les instants et pour qui Instagram n’a plus de secret.