VIDÉO - InstaStyle avec @Kenzamg :"Instagram est une super carte de visite"

InstaStyle c'est le nouveau format LCI qui vous propose de partir à la rencontre de ceux que l'on surnomme les "influenceurs". Spécialistes des tendances, chouchoutés par les marques, globe-trotteurs de tous les instants et adeptes de la photo parfaite, Instagram n'a pas de secret pour eux.





Pour ce deuxième numéro, nous avons rencontré @Kenzamg alias Kenza Sadoun el Glaoui, auteure du blog "La revue de Kenza", créé en 2008 et consacré à son style "casual parisien", autour de la mode, photo, art et voyage. Aujourd’hui, et ce depuis 2010, elle ne se consacre qu’à son blog et ses réseaux sociaux, qui sont devenus son travail à plein temps.