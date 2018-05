VIDÉO - InstaStyle avec @nicolassimoes : "Mes looks sont toujours savamment étudiés"

C’est l'influenceur français le plus reconnu sur Instagram. Nicolas Simoes est d’abord mannequin, un métier qu’il exerce depuis plus de huit ans. Égérie d'Elite Model Management - à Paris et à Londres - et de Wilhelmina à New York, le jeune homme a représenté de grandes marques : Giorgio Armani, les parfums S.T. Dupont, Uniqlo, Magnum ou encore Citroën DS5. C'est ainsi qu'il a pu voyager à travers le monde.





En 2014, il décide de créer son blog "Style by Simoes" et un compte Instagram associé pour partager sa passion de la mode, montrer ses inspirations, ses voyages et ses coups de cœur. LCI a rencontré pour InstaStyle ce spécialiste des tendances, chouchouté par les marques, globe-trotteur de tous les instants et pour qui Instagram n’a plus de secret.