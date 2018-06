VIDÉO - InstaStyle avec @Noholita : "Il n'y a pas de fashion faux pas, chacun son style, chacun porte ce qu'il veut"

Aujourd'hui, Camille Callen est suivie par près de 630.000 followers sur son compte Instagram et revendique plus de 400.000 visites mensuelles. Cette Bordelaise devenue parisienne le dit : "Du haut de mon 1m55, rien ne me fait peur en matière de mode, j’ose tout, et tant que je me sens bien dans mes vêtements c’est la seule chose qui m’importe."





"Fini les préjugés, qui a dit que les petites ne pouvaient pas porter un total look large, ou que l’on était obligé de porter des talons pour se sentir féminine ?", renchérit-elle. Une chose est sûre, Camille Callen est une jeune femme bien dans sa peau, une influenceuse "feel good" à suivre de près !