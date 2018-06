VIDÉO - Comment bien porter les lunettes de soleil cet été ? Jimmy Fairly nous décrypte les dernières tendances

Vous avez fait votre choix ? Reste un problème : le prix. Comme nous l'explique le directeur produit de Jimmy Fairly, dans le marché de l'optique, il y a eu pendant très longtemps deux approches. D'un côté des lunettes très bas de gamme à des prix dérisoires mais de mauvaise qualité et souvent sans protection pour les UV et de l'autre des paires très haut de gamme mais qui coûtent en moyenne 350 euros.





Aujourd'hui, la nouvelle tendance a permis de trouver un juste milieu. Les opticiens sont de plus en plus nombreux à supprimer les intermédiaires. Chez Jimmy Fairly par exemple, on dessine, on fabrique et on vend directement ce qui permet d'avoir des lunettes à moins de 100 euros : "On peut faire ça parce que justement parce qu'il n'y a plus les licences de marque qu'il n'y a plus de grossistes, qu'il y a plus d'intermédiaires même dans la boutique". "Une marque qui vend directement, c'est ça qui qui peut rendre la lunette de qualité accessible", conclut Antonin Chartier.