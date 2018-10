Taxe d'habitation : pourquoi la facture s'alourdit pour certains foyers ?

Les foyers vont voir baisser de 30% leur taxe d'habitation dès cette année 2018. Puis, ce sera moins 65% en 2019, pour enfin ne plus rien payer en 2020. Par ailleurs, certaines communes en ont décidé autrement et elles en ont le droit. En effet, celles-ci ont voté pour une augmentation de la taxe d'habitation, un choix qui viendra amoindrir la mesure prévue par l'État.



