35 ans après sa séparation, le groupe Abba annonce la sortie de deux nouvelles chansons

Mais ce n'est pas tout ! L'un des deux nouveaux titres, "I still have faith in you" sera repris par leurs avatars numériques au cours d'un show télévisé en décembre prochain, produit par les chaînes britannique BBC et américaine NBC. "Nous avons beau avoir vieilli, la chanson est nouvelle. Et ça fait du bien", indique le quatuor.