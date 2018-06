À la Madeleine, les fans de Johnny Hallyday laissent les querelles de famille de côté pour célébrer leur icône

A l’intérieur, on soupire de soulagement. On s'installe bien sagement. Et on devise avec nos voisins sur "l’affaire de l’héritage" qui truste les gros titres des médias depuis janvier. "Tout ça, c’est à cause du pognon", nous explique une admiratrice belge de Jean-Philippe Smet, résumant la teneur des discussions depuis le début de la matinée. Pour elle, pas question d’accabler un camp plutôt qu’un autre : "On dit que Johnny était manipulé, mais moi je pense qu’il savait très bien que ce qu’il faisait !".





Lorsque la cérémonie commence enfin, tout est oublié (ou presque). Dans une ambiance bon enfant, les hommages musicaux s’enchaînent avec en point d’orgue la performance de Chris Evans, le "country singer" qui demandent aux fans de "sourire, parce que certains vont peut-être pleurer lorsque je vais chanter." Il a tort. Lorsqu’il reprend le tube "Vivre pour le meilleur", l’assistance reprend en chœur et la Madeleine se change en Stade de France. Difficile de ne pas avoir le frisson.