Comment Jay-Z et Beyoncé se sont offert le Louvre pour leur nouveau clip

Lieu prisé des cinéastes, de "Belphégor" à "Da Vinci Code" en passant par "Edge of Tomorrow" avec Tom Cruise et Adele Blanc-Sec de Luc Besson, le Louvre accueille plus d'une cinquantaine de tournages de fiction chaque année. Ces derniers mois, il a reçu la visite des équipes de blockbusters américains comme "Wonder Woman" et "Cinquante Nuances Plus Claires", ou encore de la série policière française L’Art du Crime, diffusée sur France 2.