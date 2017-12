Attention, Mariah Carey revient chanter pour le Nouvel An (avec la complicité lointaine de Britney Spears)

Le passage à 2018 devrait être encore plus savoureux pour ceux qui attendent une énième boulette lors de l'émission du Nouvel An la plus populaire aux Etats-Unis. Car l'interprète de "All I Want For Christmas Is You" pourra compter sur le soutien d'une autre adepte du playback (même si ses plus grands admirateurs vous diront que non, jamais !) : Britney Spears. La princesse de la pop sera elle en direct depuis Las Vegas où elle donnera "la dernière représentation" de son spectacle "Piece of Me".