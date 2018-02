Avec "Man of The Woods", Justin Timberlake est-il désormais le "King of Pop" ?

Pour assoir sa suprématie et devenir le roi de la pop, Justin Timberlake dégaine donc "Man of The Woods", un opus copieux de 16 titres sur lequel il a travaillé près de deux ans avec Timbaland et les Neptunes, à ses côtés depuis "Justified", il y a déjà 15 ans. Dévoilé début janvier, le premier titre et premier single "Filthy" n’a pas fait l’unanimité. Pas assez mélodique pour les uns, pas assez novateur pour les autres… Son R'n’b high-tech, déjà critiqué sur l’album précédent, serait-il passé de mode ?





Après avoir multiplié les titres à rallonge, le chanteur et son équipe semblent avoir été inspirés par le succès du tube "Can’t stop the feeling", enregistré pour la BO du film d’animation "Trolls". Hormis le funky "Midnight Summer Jam", aucun morceau ne dépasse cette fois les 5 minutes. Ce qui ne veut pas dire que le résultat est sans surprise. Mais s’il flirte à plusieurs reprises avec le rock ("Filthy", "Sauce") et la country ("Say Something", son duo avec Chris Stapleton, la nouvelle star du genre), le Timberlake 2018 a surtout le flair pour dénicher le gimmick qui tue.