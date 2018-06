Aznavour, Bartabas, Louane : la Seine Musicale annonce une saison 2018-2019 encore plus éclectique

Parmi les temps forts, La Seine Musicale accueillera du 21 au 26 septembre prochain "Le Sacre de Stravinsky", une création de Bartabas avec l’Académie Equestre de Versailles, l’Orchestre Philarmonique et le Chœur de Radio France. Du 24 octobre au 4 novembre, le Ballet national de Chine viendra présenter l’incontournable "Casse-Noisette" de Tchaïkovsky, avec 70 danseurs et 60 musiciens sur scène.





Côté pop et variétés, La Seine musicale accueillera Louane le 14 septembre et fêtera le 6 octobre les 30 ans de l'association "Les Enfants de la Terre" avec Yannick Noah et ses amis, accompagnés par les élèves de la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Suivront Marc Lavoine les 18 et 19 octobre, Charles Aznavour pour un concert événement le 8 novembre, Julien Clerc du 22 au 25 novembre, ou encore Michel Jonasz et et son quartet le 15 décembre.