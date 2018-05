"Zombie" : l’incroyable histoire de la reprise metal du tube des Cranberries

Le 15 janvier, Dolores O’Riordan s’éteignait à Londres à l’âge de 46 ans, victime d’une surdose de Fentanyl, un puissant analgésique. Ce jour-là, la chanteuse des Cranberries était attendue dans un studio de la capitale britannique par les musiciens de Bad Wolves, un groupe de metal américain jusqu’ici inconnu au bataillon. Deux semaines plus tôt, l’icône des années 1990 avait entendu la démo de leur version de "Zombie", le tube mythique des Cranberries, par l’intermédiaire de Dan Waite, le patron du label Eleven Seven, un ami commun.





A l’époque, le chanteur Tommy Vext et ses partenaires rêvent simplement d’avoir sa bénédiction. "J’étais commun un gamin craintif qui attend l’approbation d’un adulte", se rappelle ce solide gaillard tatoué, dans une interview accordée à "Billboard". Sous le charme, Dolores O’Riordan va carrément proposer de chanter en duo avec son fan américain. Jusqu’à ce jour tragique. "Dan devait aller la chercher le matin", se rappelle Tommy. "Je me suis couché en me disant que j’allais collaborer avec l’une de mes idoles de jeunesse. Et puis le lendemain j’ai reçu un texto m’annonçant la nouvelle. Je n’en revenais pas."