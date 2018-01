Benjamin Biolay se paie Grégoire sur Instagram et l'accuse de plagiat

Sur Instagram, les fans de Benjamin Biolay saluent l'initiative. Sur Twitter, Grégoire répond avec la même verve. "C'est la récré mon BB ? Personne n'a le monopole d'une suite d'accords Monsieur "me, myself and I" et personne n'a le monopole d'un thème. Relis "Si" de Kipling, enfin lis-le plutôt", a-t-il écrit dimanche en fin d'après-midi. Un peu plus tôt, il s'était déjà défendu de tout plagiat auprès du Parisien. Que ce soit dans la thématique ou dans la musique. "Des chansons d'un père qui parle à ses enfants, il y en a des milliers (...). Les mélodies ne sont pas identiques. Et moi c'est un texte récité et lui chanté. Biolay a un refrain et pas moi. La seule ressemblance, c'est l'ambiance piano-voix. Il n'y en a pas plus que ça", assurait-il.