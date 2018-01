Booba, Les Enfoirés, Bruno Mars : les 20 concerts dont on va parler en 2018

La musique adoucit les moeurs. C'est bien connu. Alors pour oublier que Donald Trump et Kim Jong-Un sont à deux doigts de nous plonger dans une guerre nucléaire, on ne sait pas vous mais on a décidé de tout lâcher en allant écouter nos artistes favoris. 2018 sera encore une fois riche en évènements musicaux, les plus grandes têtes d'affiche actuelles ayant choisi de faire un détour par l'Hexagone. LCI a sélectionné 20 concerts à ne pas manquer cette année. Des Enfoirés à Strasbourg à Ed Sheeran au Stade de France, en passant par le retour du Suprême NTM à l'AccorHotels Arena, il y en a pour tous les goûts. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix.