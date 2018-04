"C’était bien de s’arrêter pour manquer au public": Kendji Girac revient avec "Maria Maria"

Lauréat de la saison 3 de "The Voice" sur TF1, Kendji Girac a vendu 1,3 million d’exemplaires de son premier album, "Kendji", paru en 2014 et sur lequel figuraient les tubes "Color Gitano" et "Andalouse". Le deuxième, "Ensemble", paru un an plus tard, s’est vendu à 850 000 exemplaires. Des scores impressionnants qui font de lui le plus gros vendeurs parmi les gagnants du télé-crochet à travers le monde.