Décès de Dennis Edwards, l'interprète inoubliable de "Papa was a Rolling Stone"

En plein succès de l’empire Motown auquel ils appartiennent, le groupe se lance dans des tentatives musicales. Le hit fait sept minutes et monte même à 12 minutes dans sa version intégrale. Le titre raconte l’histoire d’un père absent, d’une société en plein chamboulement. Avec sa ligne de basse entêtante et ses mélanges d’instruments, il se classe en tête des Billboards américains fin 1972.





Le quintet ne cesse de se déchirer et perd progressivement ses membres, remplacés par de nouveaux musiciens. En 1977, Dennis Edwards choisit de quitter le groupe pour se lancer dans une carrière solo. Il y refera une apparition entre 1987 et 1989, après avoir connu le succès avec Don’t look any futher.