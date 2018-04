Décès de la chanteuse Rose Laurens, star des années 80 et interprète d’"Africa"

Les tubes s’enchaîneront avec notamment Déraisonnable (1982), Mamy Yoko (1983) ou encore Quand tu pars (1985). Mais aucun n’attendra le succès d’Africa qui s’écoule à plus d’un millions d’exemplaires.





Durant plus de 30 ans de carrière, Rose Laurens aura sorti une vingtaine de singles et d’albums, jusqu’à l’album A.D.N. écrit avec Pierre Palmade (2015), collaborant avec les plus grands, de Jean-Jacques Goldman à Francis Cabrel en passant par Yves Duteil. Bien que malade, la chanteuse d’origine polonaise se produisait encore sur la scène du Cabaret Sauvage en 2016 après avoir fait une apparition dans la comédie musicale de François Valéry "L’Ombre d’un géant" en 2001. Elle avait fait une réapparition sur le devant de la scène lors de la tournée RFM Party 80 en 2007, en plein retour en force de la musique et des chanteurs des années 1980.





"Elle vous a fait danser par millions en créant "Africa" et en chantant "Quand tu pars", et des dizaines d'autres titres. La flamme de Rose Laurens vient de s'éteindre à la suite d'une longue maladie à laquelle elle résistait encore sur la scène du Cabaret Sauvage en 2016", a écrit son compagnon dans un communiqué.