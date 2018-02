Le violoniste de jazz Didier Lockwood est mort

Né en 1956 à Calais dans une famille de musiciens, il s'oriente rapidement vers le jazz et intègre le groupe de jazz-rock Magma. Il a ensuite occupé le paysage à travers de nombreux projets et rencontres, dans divers styles: jazz-fusion électrique, jazz acoustique, jazz manouche, jazz et musique classique.





Didier Lockwood est notamment connu pour avoir joué avec les plus grands, de Nougaro à Miles Davis en passant par Herbie Hancock, Jacques Higelin ou Barbara, mais aussi pour sa propre formation le DLG (Didier Lockwood Group). Il avait été récompensé d'une Victoire de la musique en 1985.





"On avait énormément de projets en cours. Il venait d’enregistrer un disque avec son épouse (la soprano Patricia Petibon, ndlr)", a confié son agent Christophe Deghelt. Didier Lockwood avait auparavant été marié à la chanteuse lyrique Caroline Casadesus, avec qui il avait créé le spectacle "Le Jazz et la diva".