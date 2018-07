Elle est pressentie pour chanter le générique du prochain James Bond : 5 choses à savoir sur Dua Lipa

Comme Rita Ora, Dua Lipa est originaire du Kosovo. Son prénom signifie d'ailleurs "amour" en albanais. Née à Londres en 1995, elle retourne vivre dans le pays de ses parents à l'âge de 11 ans. "La musique là-bas était tellement différente. Cela n'avait juste rien à voir avec les popstars que je voyais à la télévision, comme Britney Spears et les Destiny's Child", raconte-t-elle à NME. A 15 ans, elle parvient à convaincre ses parents de la laisser s'envoler pour la capitale anglaise où elle étudie la musique dans la même école qu'Amy Winehouse... et Rita Ora. "Tout ça m'a fait grandir avant l'heure, m'a aidé à devenir mature et a fait ce que je suis aujourd'hui. Je suis reconnaissante de cette période mais je me suis souviens que c'était une lutte", dit-elle.