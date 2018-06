EN DIRECT - Messe anniversaire de Johnny Hallyday : ambiance rock’n’roll à la Madeleine

Son nom est encore sur toutes les lèvres. Et pas seulement à cause de la bataille judicaire qui oppose sa veuve et ses héritiers. Décédé le 5 décembre dernier, Johnny Hallyday a laissé un vide immense dans le cœur du public. En témoigne le boom de ses ventes d’albums au cours des derniers mois. Ce vendredi 15 juin, l’interprète de Retiens la nuit aurait eu 75 ans. L’occasion pour ses fans de célébrer sa mémoire à travers une série d’événements dans toute la France.





Le plus symbolique est sans doute la messe en son hommage à l’église de la Madeleine. A partir de 11 heures, l’ensemble vocal de la Madeleine et le chanteur français de country Chris Evans ont interprété des cantiques religieux sur les airs des tubes de Johnny. Au programme : "Les portes du pénitencier", "Retiens la nuit" ou encore "Que je t'aime". Une cérémonie organisée par Chantal Mourillon et Alex Palermo, deux fans du rockeur.