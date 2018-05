Qui est Netta Barzilai, la chanteuse israélienne, grande gagnante de l’Eurovision 2018 ?

Quelque part entre Camille et Björk, Beth Ditto et le Sud-Coréen Psy, la jeune femme propose un univers pour le moins… singulier. Comique lorsqu’elle imite la poule dans une chorégraphie délirante qui fait déjà l’objet d’une foule de parodies. Mais aussi engagée dans les paroles qui invitent les machos au respect sur le refrain explicite : "I’m not your toy, you stupid boy" (je ne suis pas ton jouet, abruti de garçon -ndlr).





"Cette chanson porte un message important", expliquait Netta dans une interview accordée au site Wiwibloggs. "Le réveil du pouvoir féminin et de la justice sociale, dans un emballage joyeux et coloré", ajoutait-elle au sujet du titre co-écrit par le duo de compositeurs Doron Medalie et Stav Berger, des pointures de la pop locale. "De la même manière, mes bruits de bouche imitent la voix d’une poule mouillée. Quelqu’un, homme ou femme, qui traite son partenaire comme un jouet."