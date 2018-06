"Fils d'immigrés, noir et pédé" : qui est Kiddy Smile, le DJ qui a fait passer un message à l'Elysée ?

Visiblement ému par les commentaires mettant en doute l’honnêteté de sa démarche, il précisait : "Certains diront c’est l’argent ! Faux ! Il a toujours été question de reverser la TOTALITÉ de mon cachet à une association d’aide aux migrants pour être exact 1.500 euros ! (…) Je ne vais pas là-bas pour valider la politique de ce gouvernement mais comment toucher les gens et provoquer la discussion si on reste invisible et silencieux lorsqu’on peut transformer un dancefloor en pupitre !".





A l'Elysée, Kiddy Smile, Pierre Hache de son vrai nom, s'est produit avec la crème de la jeune scène electro made in France comme Busy P, Chloé, Cézaire ou encore Kavinsky. Un joli coup de projecteur pour le jeune homme qui a grandi à Rambouillet, dans les Yvelines. Fils d’une styliste, il travaille dans la mode avant de se lancer dans la musique. Fan de musique noire et de house, il a joué en première partie de Gossip, le groupe de Beth Ditto, et publié trois EPs depuis 2012.





L’an dernier, il chantait sur le titre "Tomboy", extrait de "13", l’album à succès d’Indochine. Après le single "Dickmatized", paru en mai dernier, il sortira son premier album, "One Trick Pony", le 31 août. Il figure également sur la bande-originale de "Climax", le nouveau film de Gaspar Noé, présenté au dernier Festival de Cannes et qui sortira en salles le 19 septembre prochain.