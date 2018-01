"Filthy" : Justin Timberlake fait son Steve Jobs et divise ses fans

La suite de Man in the Woods sera-t-elle plus surprenante ? Premier élement de réponse vendredi prochain puisque Justin Timberlake dévoilera un deuxième single, et un deuxième clip à la clé. Quatre titres seront dévoilés ainsi jusqu'à la sortie de l'album, le 2 février. Deux jours plus tard, le chanteur se produira à la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain à Minneapolis, Minnesota.





Des retrouvailles savoureuses puisqu'en 2004, Justin Timberlake avait été à l'origine de plus grand scandale de l'histoire de ce concert, suivi par des centaines de millions de spectateurs à travers le monde. Invité sur scène par Janet Jackson, le jeune chanteur avait posé une main sur le sein nu de la soeur de Michael, une image qui avait choqué l'Amérique puritaine...