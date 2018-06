Grâce aux dons de ses fans, Johnny Hallyday va avoir sa statue géante en Ardèche

Fan de longue date, Pierre Regottaz avait affrété un bus pour Paris en décembre dernier pour assister à l’hommage national à la Madeleine. "C’était magique de voir cet amour. Moi qui suis professeur d’Histoire, je n’avais jamais vu ça. On s’est rendu compte que c’était un phénomène incroyable." Dans la bataille judiciaire qui oppose les héritiers du rockeur à sa veuve Laeticia, il a clairement fait son choix : "Johnny n’a pas compris ce qu’il faisait. C’est terrible que cette jeune femme ne dise pas : ‘on applique le droit français et on n’en parle plus."