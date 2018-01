Grammy Awards : Bruno Mars grand gagnant et Kendrick Lamar obtient 5 trophées

Parmi les autres artistes récompensés, Ed Sheeran a été distingué à deux reprises avec l’album pop ("Divide") et la performance pop solo de l’année ("Shape Of You"). On notera également le trophée posthume décerné à l’actrice Carrie Fisher pour le meilleur album parlé ("The Princess Diarist") et celui adressé au film La La Land pour sa bande-originale.