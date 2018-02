Il a remporté trois Victoires de la musique : comment le rappeur Orelsan s'est invité au sommet

Si la jeune génération du rap français a tendance à s’embourber dans les albums à rallonge, Orelsan mise sur la concision. En 50 minutes et 14 titres, le Normand fait surtout preuve d’un exceptionnel sens de la mise en scène. Son camarade producteur Skread a conçu des sons à la fois hyper efficaces (le single "Basique", imparable) et follement élégants ("Tout va bien" et ses arabesques orientalisantes) tandis que ses invités prestigieux confèrent à l’ensemble une variété réjouissante, du faux-jumeau Nefkeu ("Zone") au duo Ibeyi ("Notes pour plus tard") en passant par l’incontournable Paul Van Haver, aka Stromae ("La Pluie"). Par sa volonté d’embrasser tous les styles pour ne faire qu’un, entre rap, world, pop et électro, La fête est finie n’est d’ailleurs pas sans rappeler un certain Racine Carrée (signé Stromae). On a connu pire référence…