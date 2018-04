"Il voulait être libéré" : la famille d’Avicii laisse entendre que le DJ suédois s'est suicidé

Et de conclure : "Tim, tu seras pour toujours aimé et regretté. Ce que tu étais et ta musique porteront ton souvenir dans le temps. Nous t'aimons." Contactée ce jeudi soir par l'AFP, une porte-parole de l'artiste a refusé de confirmer la cause de la mort, ni s'il s'agissait d'un suicide. Une source au sein de la police d'Oman, où est mort Avicii, avait déjà fait savoir que la piste criminelle était écartée.