Jain, Louane, Calogero, IAM… Ils arrivent au Festival de Carcassonne

C’est l’une des plus belles affiches de la saison. Depuis la fin du mois de juin, la 13e édition du Festival de Carcassonne se tient dans le cadre unique de la Cité médiévale, classée au Patrimoine Mondiale de l’Unesco. Avec une programmation éclectique qui mélange opéra, théâtre, expositions, cinéma et concerts… Beaucoup de concerts avec une affiche haut de gamme où se mélangent l’ancienne et la nouvelle génération, des stars internationales et le meilleur de la scène française actuelle.