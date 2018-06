"Je veux rentrer" : que dit la chanson de Cœur de pirate sur son agression sexuelle ?

Elle le décrit comme son album le plus personnel. Sur En cas tempête, ce jardin sera fermé, la chanteuse québécoise Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate, 28 ans, raconte plusieurs épisodes de sa vie intime mouvementée. Et en particulier l’agression sexuelle dont elle a été victime il y a quelques années. "Je me suis dit qu’il était temps que j’en parle sinon j'allais exploser", a-t-elle expliqué au micro de Daphné Bürki sur Europe 1. "Je ne sais pas si ça a permis de réparer quelque chose. Ce sera toujours brisé en moi. Mais cela permet de confronter la personne. Et je pense que ça fait plus mal en chanson."