Joe Jackson : le père de Michael hospitalisé dans un état grave

C’est le patriarche de la plus célèbre famille de l’histoire de la pop. Joseph Jackson, dit Joe, 89 ans, est actuellement hospitalisé dans un établissement médical de Los Angeles tenu secret. Le site TMZ, qui a révélé l’information, indique que le père de Michael souffre d’un cancer du pancréas en phase terminale. Son épouse Katherine, ainsi que plusieurs de ses enfants et petits-enfants, se sont rendus à son chevet.





Ancien boxeur puis ouvrier dans une usine de Gary, dans l’Indiana, Joe Jackson est entré dans la légende de la musique en devenant au début des années 1960 le manager de ses enfants, Tito, Jackie, Jermaine, Marlon et Michael, réunis au sein des Jackson 5. C’est lui qui signe le contrat du groupe avec la Motown, avec à la clé des tubes mythiques comme "ABC", "I Want you back" ou encore "I’ll be there", et plus de 75 millions de disques vendus.