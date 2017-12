La chanteuse France Gall hospitalisée pour soigner une "infection sévère"

"Cette annonce est dans le seul but que soit respectée sa vie à la mesure de sa discrétion et de sa pudeur". Geneviève Salama, chargée de communication de France Gall, a coupé court aux rumeurs ce mercredi en confirmant que la chanteuse avait été hospitalisée, et était "actuellement soignée" "pour raison d’infection sévère". Un message, sous la forme d’un communiqué transmis à l’AFP, destiné à "informer ses amis, son public et les médias", "dans un souci de toute transparence et pour mettre fin à cette déferlante".