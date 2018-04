La petite amie secrète d'Avicii révèle son existence : "Je ne voulais pas faire partie de toute cette folie"

"Cher Tim, j'ai passé ces derniers jours à attendre de me réveiller, à attendre que quelqu'un me dise que c'était une sale plaisanterie, une horrible erreur. Je pense que j'ai finalement accepté le fait que je ne te reverrai plus jamais", écrit-elle dans cette lettre bouleversante. "Le jour de ta mort, je suis allée chez toi (dans sa villa de Los Angeles, ndlr) pour te sentir près de moi. Je suis restée sous ta douche pendant des heures et quand j'en suis sortie pour aller dans la chambre, tu n'étais pas là à m'attendre. Tu n'étais pas assis en plein milieu du lit, adossé à cet horrible oreiller gris", ajoute-t-elle, s'attardant volontairement sur les détails.