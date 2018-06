La statue géante de Johnny Hallyday va-t-elle bientôt perdre la tête ?

Ça partait d’un bon sentiment… Le 16 juin dernier, des milliers de fans de Johnny Hallyday venus de toute l’Ardèche, et au-delà, se rendaient dans le petit village de Viviers pour découvrir la statue de 3 mètres de haut à l’effigie de leur idole, installée sur le parking du restaurant Le Tennessee. C'est un habitant de la commune, Pierre Regottaz, 76 ans, qui en avait eu l'idée, faisant un appel aux dons des admirateurs du rockeur pour financer le projet. Ils seront plus de 300 à contribuer, lui permettant de réunir 13.000 euros et de confier la réalisation de l'oeuvre à l’artiste Daniel George. Le résultat est hélas aujourd’hui loin de faire l’unanimité.





Sur son site, Le Dauphiné Libéré a mis en ligne en il y a quelques jours un sondage dont le résultat est sans appel. Sur les 5455 votants, 81% estiment que la statue n’est pas ressemblante. Pierre Regottaz l’avoue au quotidien local : "On m’a livré une statue d’un chanteur, pas celle de Johnny." De son côté, Daniel George accepte bien volontiers les critiques. "Je ne suis pas contre refaire la tête", affirme-t-il, plaidant le manque de temps pour expliquer la déception générale. "J’ai travaillé jusqu’à 14 heures par jour pour terminer. Je n’ai pas eu de recul."