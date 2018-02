Lady Gaga annule les 10 derniers concerts de sa tournée européenne en raison de "douleurs aiguës"

Parmi les concerts annulés, des dates étaient prévues à Paris, Londres, Berlin, Stockholm, Zurich et Copenhague, ainsi que Cologne et Manchester. Lady Gaga, qui a été propulsée sur le devant de la scène musicale pop en 2008 avec le single "Just Dance", a confié par le passé qu'elle souffrait de douleurs chroniques dues à une fibromyalgie.